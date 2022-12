Museumssonntag in Moers Ein Ort der Ruhe im Weihnachtstrubel

Diese stand unter dem Motto „Recolour your live“ und war Abschluss eines Projekts. Sechs Jahre lang hatten geflüchtete Frauen eigene Modekollektionen entworfen, gefördert vom Bundesintegrationsbeauftragen über das Programm „Empowerment von geflüchteten Frauen“. Dieses Projekt hat einen integrativen Ansatz, wie auch die Arbeit von Bernd Bours. Der Moerser baut Vogelhäuschen, Futterkrippen und Insektenhotels. „Ich war schon bei zwei Streuobstwiesenfesten dabei, Anfang September in den Eicker Wiesen und Ende September in Alpen“, erzählte er am Sonntag. „Zum Museumssonntag bin ich jetzt im Moerser Schloss. Der Erlös fließt vollständig an Söhne und Töchter von Zwangsarbeitern aus der Ukraine, die während der NS-Zeit in Moers gelebt haben. Das Holz stifte ich“, berichtete er.