Versorger in Moers Energiesparen bleibt Gebot der Stunde

Energiesparen ist derzeit wichtiger denn je, nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes. Denn wie durch Experten befürchtet, könnte Energie sonst spätestens im nächsten Winter knapp werden. Zudem könnten die Menschen nur so die aktuell in allen Haushalten und Betrieben ankommenden deutlichen Strom- und Gaspreissprünge spürbar abfedern, teilte am Freitag der Moerser Energieversorger Enni mit.