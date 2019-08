Unsere Woche : Von den Krokodilstränen der SPD um die Stichwahl

Moers In Moers ist der SPD ihr Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl im September 2020 kläglich abhanden gekommen. In Rheurdt haben es die Sozialdemokraten besser gemacht und nach der Vorstandsrunde gleich die Mitglieder befragt.

Dass die SPD ihre Kandidaten so frühzeitig krönt, hat taktische Gründe. Mögliche Koalitionspartner kommen so gar nicht erst auf abwegige Gedanken, etwa eigene Bewerber auszusuchen. Vorausgesetzt das Personalangebot auf dem SPD-Schild steht bombenfest und wackelt nicht, ist die frühe Nominierung eine deutliche Ansage an die kleinen Parteien.