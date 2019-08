Demonstration am nächsten Samstag : Niederrheiner gegen Rechts

Demonstration am nächsten Samstag

Kamp-Lintfort Neues Aktionsbündnis ruft zum „Dorfspaziergang“ in Hoerstgen auf.

(RP) Zu einem „Dorfspaziergang“ durch Hoerstgen hat das neue Bündnis „Niederrhein gegen Rechts“ für Samstag, 17. August, aufgerufen. „Angesichts der schockierenden Eskalation von Hass, rechter Hetze und Gewalt haben sich verschiedene Gruppen aus Neukirchen, Kamp-Lintfort und Moers zusammengeschlossen, um ein Zeichen zu setzen. Ziel der Versammlung ist es, unseren Widerstand gegen den Rechtsruck und autoritäre Tendenzen auf die Straße zu tragen“, heißt es in einer Mitteilung von „Niederrhein gegen Rechts“. Das Bündnis trete „für eine offene und solidarische Gesellschaft ein, in der Menschenrechte unteilbar und vielfältige Lebensentwürfe selbstverständlich sind.“

„Kein Ort wäre an diesem Tag besser geeignet, als der Kamp-Lintforter Stadtteil Hoerstgen. Diesen Ort haben wir gewählt, da zeitgleich im Moerser Partyhaus ,Cobra’ eine ,Rock Party’ unter anderem mit Musik der ,Böhsen Onkelz’ und ,Freiwild’ stattfinden wird“, heißt es weiter. „An dieser Party wird auch Kevin G., Gründer der ,Volksgemeinschaft Niederrhein“ mit Sitz in Hoerstgen, teilnehmen. Für das Bündnis ist dies also eine gute Gelegenheit, einen ruhigen ,Spaziergang’ durch den Ort zu machen und sich mit seinen Nachbarn solidarisch zu zeigen.“