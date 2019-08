Sommerferien in Moers : Kinder verbringen Sommer im Mittelalter

Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren können am Ferienprogramm teilnehmen. Foto: Stadt Moers/STadt Moers

Moers Das Grafschafter Museum bietet eine kostenlose Kinderbetreuung auf dem Musenhof an. Spaß und Wissensvermittlung stehen im Vordergrund.

„Ein Sommer im Mittelalter“, unter diesem Motto laufen im Musenhof mehrere Themenwochen, in denen Kinder die mittelalterliche Welt spielerisch nachempfinden können. Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren haben dort die Möglichkeit, in mittelalterliche Kleidung zu schlüpfen und zum Beispiel als Stadtwache oder Burgfräulein aufzutreten. Noch bis zum zum Ende der Woche ist der Jahrmarkt mit seinen Händlern und Beutelschneidern (Dieben) das Thema.

Jedes Kind erhält dafür eine Anzahl bronzener Ringe als Geldmittel, danach feilschen die Kinder untereinander um Preise und Ware. „Stadtwache! Stadtwache!“, ertönt es immer wieder. Diebe werden von den Wachen in gelb-schwarzen Wappenröcken (den Farben des Moerser Wappens) kurzfristig in den Kerker „gesperrt“. „Wir haben da die Regel, dass, wer raus will, auch rausgelassen wird“, betont Museumsmitarbeiter Patrick Bohndörfer.

Info Spiel- und Lernstadt Musenhof Ort Der Musenhof, in Nähe zu Schloss und St.-Josef-Kirche, ist eine nachgebildete mittelalterliche Stadt samt Wohnhaus, Schmiede, Stall, Kaufladen, Kornlager, Bäckerei, Töpferei und Wachturm. Moderne Toiletten sind allerdings ebenfalls vorhanden. Öffnungszeiten Auch während des Sommerprogramms ist der Musenhof am Wochenende (samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr) unentgeltlich geöffnet. Außerhalb der Ferien gilt die kostenlose Betreuungszeit samstags von 10 bis 13 Uhr. Auch für Schulführungen, private Gruppenführungen und für Kindergeburtstage steht der Musenhof gegen eine kleine Aufwandsentschädigung zur Verfügung. Info Weitere Informationen unter www.musenhof-moers.de oder telefonisch beim Grafschafter Museum unter 02841 88151-0.

In diesem „Wirtschaftssimulator“ konnten die Betreuer schon einiges beobachten. So kam es bereits zu Monopolbildung (ein Kind kaufte alle Waren auf), einem Wechsel auf Kieselsteine als Währung und anderem Spaß. Um in das spielerische Chaos etwas mehr Ordnung einzubringen, haben sich Betreuer und Kinder gemeinsam auf eine Preisliste geeinigt, die nun am Brunnen befestigt ist und zumindest schwerem Wucher vorbeugen soll.

Ermöglicht wird das Angebot über die gute Betreuung durch 25 Ehrenamtliche, von denen stets drei, bei großem Andrang vier, anwesend sind. Für Eltern bietet es sich an, in der nahe gelegenen Moerser Innenstadt zu bummeln und ihre Kinder bei Aktionsschluss (geöffnet ist Wochentags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr) abzuholen.

Musenhof. Foto: STadt Moers/Stadt Moers

Auch der Jahrmarkt mit seinen Händlern und Beutelschneidern ist auf Musenhof Thema. Foto: STadt Moers/Stadt Moers