Größtes Bauprojekt der Kreisgeschichte : Fortschritt am Berufskolleg-Campus

So sieht die Baustelle an der Repelener Straße aktuell aus. Foto: Christos Pasvantis

Moers Die Arbeiten am größten Bauprojekt der Kreisgeschichte gehen voran.

Neben den Arbeiten am Neubau laufen derzeit die Vorbereitungen, um im nördlichen Bereich des Grundstücks ein 200 Quadratmeter großes Containergebäude aufzubauen. In diesen Containern sollen nach den Sommerferien die Berufsschüler des BKT unterrichtet werden. Eigentlich sollten die bereits im Schuljahr 2020/21 in den fertigen Neubau ziehen können. Dieser Umzug wird sich wegen der Verzögerungen allerdings voraussichtlich um ein ganzes Schuljahr nach hinten verschieben.

Für den Berufskolleg-Campus Moers investiert der Kreis Wesel rund 100 Millionen Euro, so viel wie nie zuvor für ein Bauprojekt. Auf dem Gelände an der Repelener Straße sollen neben dem Berufskolleg für Technik auch das Mercator-Berufskolleg, das Hermann-Gmeiner-Berufskolleg und das Fachseminar für Altenpflege des Kreises Wesel beherbergt werden. Dort sollen dann insgesamt 4400 Berufsschüler unterrichtet werden. Das wären mehr, als derzeit in der Hochschule in Kamp-Lintfort eingeschrieben sind.