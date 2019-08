Autobahnknoten für Stunden blockiert : Kreuz Moers: 30 Tonnen Schrott geraten ins Rutschen

Moers (dne) Am gestrigen Donnerstag ist gegen 8.20 Uhr ein Lastwagen mit niederländischem Kennzeichen im Kreuz Moers verünglückt. Nach Angaben der Polizei ist bei der Auffahrt auf die A40 in Richtung Venlo die Ladung des Lasters verrutscht.

Sie bestand aus 30 Tonnen Aluminium-Schrott in einem Container. Der Lastwagen kippte um. Der Fahrer ist hinter seinem Lenkrad eingeklemmt worden. Er musste zunächst von der Feuerwehr befreit werden, so der Polizeibericht, und wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus transportiert.