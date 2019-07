Soziales in Moers : Verschiedene Kulturen treffen sich im Café Lyzeum

Moers Der Buena Vista Culture Club (B-V-C-C) lud jetzt zur letzten Veranstaltung vor den Sommerferien ein. „Seit einem Jahr sind wir nun im Moerser Café Lyzeum. Alle Generationen und Kulturen können sich hier begegnen“, erklärt B-V-C-C-Lehrerin Violetta Kubat,

Das Café Vieltfalt hat seinen Sitz an der Rheinbergerstraße 17 in Moers und bietet regelmäßige Veranstaltungen für Hilfesuchende an. Auch bei der Wohnungs- und Arbeitssuche ist der Verein eine Anlaufstelle. Geholfen wird auch vielen Migranten in Neukirchen-Vluyn, die das Schneiderhandwerk beherrschen, sagt Reinhild Freese vom Label Hudhud der Tuwas Genossenschaft. Dadurch wurde das Label 2016 letztendlich ins Leben gerufen. „Die Bedingungen der billigen Produktion im Ausland sind katastrophal. Wir wollen uns für die Nachhaltigkeit des Schneiderhandwerks einsetzten“, sagt Freese.