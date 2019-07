Interview mit Großvater : Schüler gewinnt mit Podcast Geschichtspreis

Foto: Martin Magunia

Moers Achtklässler Kilian von Groeling-Müller erzählt von den Kriegserlebnissen seines Großvaters.

Als Kilian von Groeling-Müller von dem Geschichtswettbewerb erfuhr, dachte er gleich an seinen Opa. „Mein Großvater hat das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt, als er 18 Jahre alt war. Ich wollte ihn interviewen“, sagt der Achtklässler des Adolfiniums zum Wettbewerb des Bundespräsidenten, für den das Thema „Krise, Aufbruch, Umbruch“ vorgegeben war. Für die berührende Geschichte, die der Moerser Schüler in einem Podcast erzählt, ist er im Haus der Geschichte in Bonn nun mit dem Landespreis ausgezeichnet worden.

„Eigentlich haben wir Glück gehabt“, lautet der Titel des Audio-Formats. Von Groeling-Müller erzählt darin in gut 20 Minuten von den Erlebnissen seines Großvaters und anderer Menschen mit vergleichbaren Lebensläufen, spielt zahlreiche O-Töne ein. Der 13-Jährige verleiht einem ernsten und emotionalen Thema einen positiven und hoffnungsvollen Blickwinkel. Sein Großvater wurde in den letzten Wochen des Krieges verletzt, fand aber über ein Lazarett im sachsen-anhaltischen Zerbst den Weg zurück zu seinen mittlerweile nach Bremen geflohenen Eltern. Auch wenn diese Zeit von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit geprägt war, erfuhr seine Familie viel Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft in einer krisengebeutelten Zeit. Dafür verspürt der Großvater große Dankbarkeit, die er im titelgebenden und bewegenden Zitat äußert: „Eigentlich haben wir Glück gehabt, dass unsere Familie so gut über den Krieg gekommen ist.“

Auf die Idee, das Thema in einem Podcast zu verarbeiten, kam von Groeling-Müller mit seinem Geschichtslehrer Thomas Kozianka: „Er hat früher Kurzbeiträge fürs Radio geschrieben, zusammen sind wir dann darauf gekommen.“ Der Jung-Historiker setzte sich mit seinem Opa zusammen, nahm ein langes Interview auf, schrieb anschließend einen Text und sprach in mit einem Mikrofon ein. Das Aufnehmen und Zusammenschneiden habe er mit der passenden Software gut hinbekommen: „Ich habe mir ein Tutorial auf Youtube angeguckt, dann war es eigentlich ganz einfach.“ Veröffentlichen will er den Podcast zunächst nicht. „Aber wenn mich jemand danach fragt, dann schicke ich ihn gerne zu.“