Kommunalwahl in Moers : 29-Jähriger will Bürgermeisterkandidat für die SPD werden

Moers Jurist Michael Pela wird nach Informationen unserer Zeitung voraussichtlich im Oktober parteiintern gegen Gewerkschafter Detlef Raabe antreten.

Das „Ja, ich will!“ des 29 Jahre alten gebürtigen Moersers zur Kandidatur kam für die SPD dem Vernehmen nach überraschend. Am Donnerstag hatte sich der bis dato einzige Interessent für den Job – Detlef Raabe, derzeit Bereichsleiter Organisationspolitik bei der Verdi-Bundesverwaltung in Berlin und ebenfalls gebürtiger Moerser – beim Ortsverband Rheinkamp vorgestellt. An diesem Abend war auch Michael Pela vor Ort. Gute eineinhalb Stunden lang sprach Raabe vor den Mitgliedern über seine Ideen für eine Strategie „Moers 2030“: über bezahlbaren Wohnraum unter anderem, gebührenfreie Kita-Angebote und Jugendpartizipation. Ziemlich am Ende der Fragerunde ergriff Pela das Wort: Er sei noch nicht überzeugt, sagte er. Wie genau Raabe vor allem junge Leute mitnehmen wolle?, wollte der Unternehmensjurist wissen. Jetzt wirft Pela, der Abitur an der Anne-Frank-Gesamtschule gemacht hat und mehrfacher Deutscher Meister im Shaolin Kempo ist, seinen Hut also offenbar selbst in den Ring. Für ein Statement gegenüber unserer Redaktion war der 29-Jährige am Dienstag nicht zu erreichen. Man könne aber nicht immer nur meckern, selbst aber nichts tun, soll er vor der Fraktion gesagt haben.