14-Jährige nach Zusammenstoß leicht verletzt : E-Roller-Unfall: Polizei sucht Zeugen

Streifenwagen (Symbiolbild). Foto: Michael Scholten

Moers Ein 14-jähriges Mädchen aus Moers befuhr am Montag gegen 7.45 Uhr mit einem Fahrrad den Radweg der Düsseldorfer Straße. Sie kam aus Schwafheim und fuhr in Richtung Venloer Straße. In Höhe der Vinngrabenstraße wich sie einer Bodenschwelle aus und machte einen Schlenker nach links, sodass sie kurzzeitig die Gegenseite des Fuß- und Radweges befuhr.

Dabei stieß sie mit einer unbekannten Frau zusammen, die ihr mit einem E-Roller auf dem Fahrradweg entgegen kam. Bei dem Zusammenstoß kam es zu einer Berührung der Lenker, woraufhin beide stürzten.

Die Fahrerin des E-Rollers setzte anschließend ihre Fahrt in Richtung Schwafheim fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Ein unbekannter Zeuge und ein bislang unbekannter Enni-Mitarbeiter nahmen sich der Jugendlichen an und informierten die Mutter. Diese brachte ihre Tochter zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die 14-Jährige hatte sich leicht verletzt.

Die E-Roller-Fahrerin ist etwa 16 Jahre alt, trug kurze, hellblonde Haare, schwarze Kleidung und einen Helm. Sie war mit einem dunklen E-Roller unterwegs. Die Polizei in Moers sucht zudem den unbekannten Zeugen und den Enni-Mitarbeiter.

Beide sowie mögliche andere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02841 1710 zu melden.

(RP)