Wirtschaft : Meda-Küchen verlässt Neukirchen-Vluyn

In Neukirchen-Vluyn sitzt die Unternehmenszentrale. In Kleve (unser Bild) gibt es eine Ausstellungsfläche von Meda-Küchen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Neukirchen-Vluyn Ein Unternehmen mit einem bekannten Namen verlässt die Stadt: Meda-Küchen zieht bereits im Sommer nach Oberhausen.

Laut der eigenen Webseite haben sie deutschlandweit rund 100.000 Kunden: Meda- Küchen. Bislang residiert die Unternehmenszentrale mit rund 80 Arbeitnehmern an der Inneboltstraße – im Gewerbegebiet Vluyn Süd. Doch nun will das ursprünglich aus Krefeld stammende Unternehmen nach Oberhausen umziehen. Dort hat Meda neue Räume im Quartier 231 gefunden. Hinter dem modernen Namen steht das ehemalige Borsig-Babcock-Gelände. Für Neukirchen-Vluyn ist der Wegzug ein Verlust. Das Gewerbegebiet Vluyn Süd bot bislang 800 Menschen Lohn und Brot – 80 Arbeitsplätze gehen nun verloren.

„Wir haben uns diese Entscheidung nach mehr als zehn Jahren in Neukirchen-Vluyn nicht leicht gemacht“, sagte Meda-Geschäftsführer Thomas Vogler auf Nachfrage der RP. Aus seiner Sicht war besonders wichtig, dass alle eigenen Mitarbeiter den Umzug mitmachen. „Der Verkauf und Bau von Küchen erfordert zahlreiche Spezialisten, die beim derzeitigen Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt noch schlechter zu finden sind als früher.“ Aus diesem Grund habe Meda in einem engen, 25-Kilometer-Radius um die aktuelle Firmenzentrale gesucht und die Räume in Oberhausen gefunden. „Für viele Mitarbeiter verkürzt sich nun ihr täglicher Weg zur Arbeit“, sagte Vogler. Meda habe aufgrund des Wachstums deutlich mehr Platz gebraucht. Am neuen Standort stehen nach Voglers Angaben mindestens 50 Prozent mehr Fläche zur Verfügung.

Neukirchen-Vluyn Im Jahr 2008 wurde das Servicecenter in Vluyn bezogen und der komplette Umzug der Logistik an die Inneboltstraße organisiert.

Gründung Meda Gute Küchen wurde 1997 gegründet. Die erste Ausstellungsfläche gab es 1998 in Würselen bei Aachen. Die Planung kompletter Küchen wird vom Unternehmen selbst als Unterscheidungsmerkmal zum Wettbewerb genannt. Schon bald gab 30 Filialen in Deutschland.

In die Suche nach größeren Räumen war auch die städtische Wirtschaftsförderin Ulrike Reichelt einbezogen. „Sehr gerne hätten wir Meda in der Stadt gehalten und dem Unternehmen seine Wünsche nach mehr Fläche erfüllt“, sagte Reichelt der RP. Allerdings habe das Unternehmen seinen Mehrbedarf an Geschäftsraum in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Standort an der Inneboldstraße realisieren wollen. Meda wollte keinen zweiten Standort in Neukirchen-Vluyn eröffnen, etwa im Gemeinschaftsprojekt mit den Nachbarstädten, dem Grafschafter Gewerbegebiet Genend.