Ehrenamt in Rheurdt : Rheurdter Feuerwehrmusik unter neuer Leitung

Rheurdt Die Abteilung Feuerwehrmusik spielt künftig unter der Leitung zweier neuer Einheitsführer. Dennis Grammel (Einheitsführer) und Fabian Arts (Stellvertreter) bilden das neue Führungsduo der Abteilung Feuerwehrmusik bei der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt.

Markus Jansen, Leiter der Feuerwehr, dankte Hans-Jakob „Köb“ Gilbers für seine treuen Dienste in jener Position. In diesem Zuge übergab er den neuen Einheitsführern offiziell ihre Ernennungsurkunden. Hans-Jakob Gilbers gehört mittlerweile seit 45 Jahren zur Stammbesatzung der Feuerwehr, bekleidete seit dem Jahr 2000 jene Führungsposition und erhielt 2012 die Verdienstmedaille in Gold für insgesamt sogar 20 Jahre Vorstandsarbeit. 2014 hatte der Flötist die Ehre, in Würdigung seiner Dienste die Festkette der Vereinsgemeinschaft anlässlich der Rheurdter Pfingstkirmes zu tragen.