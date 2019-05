Stadtradeln in Neukirchen-Vluyn : 4000 Kilometer wurden bereits geradelt

NEUKIRCHEN-VLUYN Zum vierten Mal strampelt Neukirchen-Vluyn fürs gelbe Trikot beim Stadtradeln. Bis zum 26. Mai rollt der Wettbewerb.

In dieser Woche startete zum vierten Mal das Stadtradeln in Neukirchen-Vluyn. Vor dem Rathaus warteten über 20 Aktive auf den Startschuss, den Bürgermeister Harald Lenßen gab. Mit dabei auch Vertreter der Verwaltung, den Parteien und der örtlichen Vereinen, wie auch vom Fahrradclub ADFC.

Drei Wochen lang gilt es, den flotten Drahtesel für die alltäglichen Fahrten zu nutzen, die bequemerweise sonst mit dem Auto gefahren werden. Stand Mittwoch sind bereits die ersten 4000 Kilometer zusammengekommen „Wir tun etwas für unsere Gesundheit, die Umwelt und bewegen uns CO2 frei“, so Lenßen. Die Aktion sei nicht das Profi-Radeln, sondern richte sich an jedermann mit dem Ziel, die eigene Mobilität zu überdenken und zu verändern.

Ziel ist es, möglichst viele Kilometer innerhalb von drei Wochen mit dem Fahrrad privat wie beruflich zu machen. In Neukirchen-Vluyn endet das Stadtradeln am 26. Mai. Jedes Jahr gibt es einen Radler, der vorneweg fährt. „Wir haben Elke Wimmer gefragt“, so Lenßen. Elke Wimmer, Mitarbeiterin bei der Lineg in Kamp-Lintfort und Bürgerin von Neukirchen-Vluyn, ist die Multiplikatorin, der sogenannte Stadtradel-Star. Diese „Führungsposition“ übernahmen in den Vorjahren Kurt Best, Jan Christian Schneider und Sinan Lafci. „Als die Anfrage kam, habe ich nicht gezögert. Ich fahre viel mit dem Rad, selbst zum Büro. Allerdings bei wärmeren Temperaturen“, sagte Elke Wimmer.