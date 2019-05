Maurischer Pavillon in Rheurdt : „Es wurden Grenzen überschritten!“

Im Maurischen Pavillon an der Leyenburg wohnen Christian Gutmann und Andreas Engelen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

RHEURDT Die Anmeldungsphase zum Tag des offenen Denkmals am 8. September hat begonnen. Der Maurische Pavillon macht in diesem Jahr nicht mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Die Inhaber Andreas Engelen und Christian Gutmann haben diese Entscheidung sehr bewusst getroffen. Bislang hatten sie das liebevoll restaurierte Schmuckstück bei verschiedenen Anlässen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So beispielsweise mit dem Handmade-Markt im Garten unter freiem Himmel im Herbst. Auch an an der Neukirchen-Vluyner „Hofkulto(u)r“ nahmen sie teil. „Wir wissen, wie begeistert die Menschen vom Maurischen Pavillon sind. Sie wollen über die Geschichte etwas wissen und freuen sich über unseren Garten. Wir sind immer gerne Gastgeber und haben uns auf all diese Treffen gefreut“, sagt Andreas Engelen. Beim Tag des Offenen Denkmals, koordiniert über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, standen Engelen und Gutmann den Gästen Rede und Antwort, erläuterten die architektonischen Besonderheiten des Gebäudes.

„Aber im letzten Jahr wurden deutlich Grenzen überschritten. Es fehlte der Respekt“, so Engelen. „Wir machen aus freien Stücken mit und teilen unsere Begeisterung mit den Gästen. Wir setzen auf Vertrauen. Aber es gibt Spielregeln.“ Akribisch wurde der Tag des offenen Denkmals vorbereitet, eine kleine Dokumentation zur Geschichte des Hauses aufgebaut, die Sanierung thematisiert. „Lediglich zur Ansicht und eindeutig gekennzeichnet lagen aus unserem Hausarchiv Dinge aus, die einfach mitgenommen wurden. Sachen, die wir nie wiederbekommen werden“, so Engelen. Ebenso ärgerlich: „Die obere Etage war komplett gesperrt. Das hinderte die Gäste nicht, sich ausgiebig unsere Privaträume anzuschauen, die als solche gekennzeichnet waren. Die Leute begreifen nicht, dass wir in den Räumen leben und es sich um einen privaten Haushalt handelt“, so Engelen. „Ich finde, es geht zu weit.“

Info Neues Leben im alten Teehaus Geschichte Der zum Schloss Leyenburg in Rheurdt gehörende maurische Pavillon wurde 1852 als orientalisches Pavillonbauwerk im maurischen Stil errichtet. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zerfiel das Teehaus zusehends. Die jetzigen Bewohner sanieren es seit 2009.

Der Tag des Offenen Denkmals an sich forderte die ganze Aufmerksamkeit. Wenn nach 18 Uhr die letzten Gäste fuhren, endete für Engelen und Gutmann ein langer Tag. „Immerhin rund 350 Gäste. Wir hatten dazu auch einen kleinen Imbiss angeboten und wurden noch kritisiert, dass der Kuchen nicht selbstgebacken war“, so Engelen, der auch keine Führungen für private Gruppen mehr anbieten wird.