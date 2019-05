Charity in Rheurdt: Lions spenden 6000 Euro für „Frauen helfen Frauen“.

Rheurdt Rheurdter Löwinnen gaben den Erlös aus „First Class Second Hand“ weiter. Er hilft im Kampf gegen Gewalt.

So schön kann helfen sein: Eine Spende in Höhe von 6000 Euro übergaben die Frauen des Lions Club Rheurdt/Niederrhein jetzt an den Moerser Verein „Frauen helfen Frauen“ in Moers. Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, der gesellschaftlichen Tabuisierung von Gewalt an Frauen und Mädchen entgegenzuwirken, Frauen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und die Hilfe für die Betroffenen zu verbessern.