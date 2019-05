Stadtentwicklung in Neukirchen-Vluyn : Besorgte Anwohner fragen nach Grafschafter Platz

Um mindestens 40 Prozent würde der Verkehr in Rayen abnehmen – sobald die B528 weiter gebaut wird. In diesem Jahr laufen die Vorbereitungen. 2021 könnte das Planverfahren starten - sagte ein Sprecher von Straßen NRW im Stadtentwicklungsausschuss. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Der Weiterbau der Bundesstraße B528, die Zukunft des Grafschafter Platzes und des ehemaligen Niederberggelände – sowie diverse Bebauungspläne beschäftigten am Mittwochabend den Stadtentwicklungsausschuss.

Grafschafter Platz Anwohner nutzten die Anwohnerfragen zu Beginn und zum Ende, um einerseits ihr Interesse an einer Modernisierung des Platzes deutlich zu machen. Andererseits fürchten sie, als Anwohner zur Kasse gebeten zu werden. Und dann ist da die Angst davor, dass noch mehr nächtlichen Lärm geben könnte. Der technische Beigeordnete, Ulrich Geilmann, stellte eine umfangreiche Bürgerbeteiligung für die zweite Jahreshälfte 2019 in Aussicht. Zuvor brauche die Verwaltung noch klare Leitlinien der Politik: Bleibt der Wochenmarkt? Soll der Spielplatz renoviert werden?

Bundesstraßen in Kamp-Lintfort : So wird der Weiterbau der B 528 geplant

Politik in Neukirchen-Vluyn : Investoren interessiert an Niederberg-Projekt

Niederberg In kleinen Schritten geht es voran – rund um die Fördertürme und den Backsteindreiklang. Immerhin darf nun der Investor Jürgen Tempelmann namentlich genannt werden. Er hat in Dorsten die Ex-Zeche Fürst-Leopold beispielhaft entwickelt und führt nun Gespräche mit der Ruhrkohle AG MI, dem Niederberg-Eigentümer über eine etwa halb so große Fläche. Sozialdemokrat Stanczyk schimpfte auf CDU-Fraktionschef Nacke. Der hatte in der RP darauf hingewiesen, dass das neue Vorzeigeprojekt nicht den bestehenden Handel und die Kulturhalle in Vluyn gefährden dürfe. Stanczyk: „Wenn wir uns diese erstklassige Chance entgehen lassen, Niederberg zu entwickeln, wären wir schön blöd.“ Wirtschaftsförderin Ulrike Reichelt sprach davon, dass sich unter anderem eine kleine Brauerei für ein Gewerbegrundstück auf Niederberg interessiere.