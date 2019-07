Lossprechung von Friseurgesellen : Waschen, schneiden, weiter lernen

Xanten Die Friseur-Innung hat 23 Gesellen freigesprochen. Ihre Ausbilder gratulierten, fanden aber auch mahnende Worte.

23 Frauen und Männer haben in diesem Jahr im Kreis Wesel erfolgreich ihre Ausbildung zum Friseur beendet. In der Aula des Xantener Stiftgymnasiums erhielten sie nun von der Innung den Gesellenbrief. „Ihre Zielstrebigkeit und ihre Leistungsbereitschaft haben sich ausgezahlt“, sagte Kreishandwerksmeister Günther Bode bei der Abschlussfeier. Auch Obermeister Klaus-Peter Neske aus Xanten gratulierte: „Sie sind die Zukunft des Friseurhandwerks.“ Bürgermeister Thomas Görtz ergänzte: „Meinen Glückwunsch zu dem, was Sie geschafft haben.“

Die neuen Friseure machten ihre Ausbildung zum Beispiel in Moers, Dinslaken oder Kamp-Lintfort. Ihre Prüfung legten sie im Winter oder im Sommer in Moers oder in Dinslaken ab. „Mein Dank geht an die Handwerksbetriebe, die weiterhin bereit sind, junge Menschen für einen Beruf zu qualifizieren“, sagte Bode. Barbara Soboll, stellvertretende Lehrlingswartin, gratulierte den Gesellen zu ihrer Jobwahl. Das Friseurhandwerk sei krisensicher: „Gutes Aussehen bleibt stets in Mode.“ Außerdem sei es ein abwechslungsreicher und anspruchsvoller Beruf: „Jeder Kunde möchte etwas anderes.“