Jugendtheater in Moers : „Wie Romeo und Julia – nur mit Gemüse“

Moers Was sich die Jugendlichen der Ten Sing Gruppe des CVJM aus Moers dieses Jahr spannendes ausgedacht haben, kann man am Freitag bestaunen.

Am Freitag führt die Jugendgruppe Ten Sing ihr erarbeitetes Bühnenprogramm vor. Es trägt den Titel „Wirf dich in Schale“ und handelt von verfeindeten Gurken- und Möhrenfamilien, deren Kinder sich unsterblich verlieben. Die Veranstaltung startet um 18 Uhr im Bollwerk.

Ten Sing: Das steht für „Teenager Singen“ und ist eine vor 50 Jahren in Norwegen gegründete Jugendgruppe. Seit ungefähr 20 Jahren gibt es diese auch in Deutschland. Bundesweit gibt es rund 200 dieser Gruppen. Die Idee von Ten Sing ist, dass sich Kinder und Jugendliche ein eigenes Bühnenprogramm ausdenken und aufführen – und das ohne die Hilfe von Erwachsenen.

Mitmachen Bei Interesse am Mitmachen kann man beim CJVM auf der Haagstraße 11 in Moers vorbei schauen.

Letztendlich ist eine tragische Liebesgeschichte wie bei Romeo und Julia, entstanden – allerdings mit Möhren und Gurken in den Hauptrollen. Daran sieht man, dass bei Ten Sing eindeutig der Spaß und die Kreativität im Vordergrund stehen. Die Jugendlichen fragen sich, welche Geschichten wohl sprechendes Gemüse zu erzählen hätte. In der Welt, die die Jugendlichen erschaffen haben, leben Gurken und Möhren in jahrelangem Streit. Doch warum das so ist, weiß niemand mehr. Als sich die beiden herrschenden Gurken- und Möhrenfamilien treffen, verlieben sich ihre beiden Kinder ineinander.