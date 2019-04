Spezielle Sitzgelegenheiten in Moers : Raucherbänke fest in zwei Stadtteilen

Moers Sitzplätze bleiben im Enni-Sportpark Rheinkamp und auf dem Marktplatz Repelen.

Ein Jahr lang sind sie durchs Stadtgebiet gezogen. Nun sind die Raucherbänke, mit denen die Enni und die Stadt Moers für mehr Sauberkeit werben, an ihren finalen Standorten angekommen. So bleiben die Sitzgelegenheiten samt „Votingtool“ bis auf weiteres am Enni-Sportpark Rheinkamp und auf dem Marktplatz in Repelen stehen, um Raucher daran zu erinnern, ihre Kippen richtig zu entsorgen. „Wir wollen die Menschen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger erziehen, sondern sensibilisieren“, freut sich Enni-Vorstand Lutz Hormes, dass die Aktion im Rahmen der Initiative „Sauberes Moers“ an allen Standorten gut angekommen ist.