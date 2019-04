Inmitten einer Moerser Grünanlage : Stadt eröffnet Spielplatz in Asberg

Spielplatz mit Sandkasten (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Moers Der neue Spielplatz in Asberg ist endlich fertig. Mit einem Fest und dem Spielmobil des Jugendamtes wird am Freitag, 26. April, von 14 bis 17.30 Uhr die Grünanlage mit großem Spielplatz im neuen Wohngebiet an der Frieda-Nadig-Straße in Asberg eröffnet.

Über die Hälfte des Quartiers zwischen Essenberger Straße und Kronprinzenstraße, insgesamt 28.000 Quadratmeter, bilden Grün- und Spielflächen. Hügellandschaften, Rasenflächen, Neuanpflanzungen und das Regenrückhaltebecken mit kleinem Teich sorgen für einen erholsamen Charakter der Anlage. Das Bestandsgrün wurde in das Konzept integriert. Mitten im Wohngebiet bildet ein kleiner Quartiersplatz mit Bänken und einer Spielfläche für Kleinkinder einen kommunikativen Treffpunkt. Der Abenteuerspielplatz sorgt bei den Größeren für Spaß und Abwechslung.

Die Dordnieden-Gruppe aus Mönchengladbach hatte die Fläche eines ehemaligen Sportplatz-Areals zu einem Wohnquartier mit insgesamt 78 Eigenheimen entwickelt. Zur Spielplatzeröffnung sind auch alle Kinder aus den umliegenden Wohngebieten eingeladen.

(RP)