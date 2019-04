Kommentar : Platz für alle oder „Moers first“

Moers Wie viele Züge die Heinrich-Pattberg-Realschule künftig haben wird, ist offen.

Schüler aus anderen Städten ausschließen oder an Moers’ weiterführenden Schulen ausreichend Platz für alle schaffen – für Mädchen und Jungen aus der Grafenstadt, aber auch für solche aus der Region? Das ist eine Grundsatzfrage. In der vergangenen Woche hat der Stadtrat die Sanierung der Heinrich-Pattberg-Realschule beschlossen. Auch in der Diskussion um das geförderte 13 Millionen Euro teure Maßnahmen-Paket spielte die Frage eine Rolle: Was ist sinnvoll – einen Schritt voraus gehen oder Planen auf Sicht? Für CDU-Fraktionschef Ingo Brohl ist der Blick auf die aktuellen Zahlen zu kurz gegriffen. Er will mit dem Schulstandort Moers werben und dafür auch Geld in die Hand nehmen. Die Bündnis-Parteien scheinen das anders zu sehen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sich Schulpolitiker und Verwaltung mit der „Moers first“-Frage beschäftigen. Stichwort: Rückkehr zu G9, also dem Abitur nach 13 Schuljahren. Bleiben die Gymnasien bei ihrer bisherigen Platzvergabepraxis, werden sie zwangsläufig mehr Raum benötigen.