Bauarbeiten in Moers : Steine sollen Wildparker vom Freizeitpark fernhalten

Bauarbeiten in Moers

Mitarbeiter der Enni haben am Dienstag die Natursteine entlang der Venloer und der Krefelder Straße platziert. Foto: Julia Hagenacker

Moers Regelmäßig wurden in der Vergangenheit Autos auf der Grünfläche gegenüber der Aumühle abgestellt.

Thorsten Kamp, Technischer Beigeordneter im Moerser Rathaus, hatte es in der letzten Sitzung des Stadtrats bereits angekündigt: Das kleine Stück Grün gegenüber der Aumühle, das offiziell bereits zum Freizeitpark gehört, besonders an warmen Frühlings- und Sommertagen aber oft als Parkplatz missbraucht wird, wird für Wildparker dicht gemacht. Ganz akkurat reiht sich seit Dienstagmorgen Stein an Stein entlang der Venloer und der Krefelder Straße.