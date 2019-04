Wirtschaft in der Grafschaft : EU-Gelder für High-Tech am Berufskolleg

EU-Gelder für High-Tech am Berufskolleg

Wirtschaft in der Grafschaft

Moers Der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier und der Landtagsabgeodnete René Schneider besuchten das von der Europäischen Union geförderte Schülerlabor am Berufskolleg für Technik in Moers.

Ein ganz besonderes Bildungsprojekt haben sich der Europaabgeordnete Jens Geier jetzt gemeinsam mit seinem Landtagskollegen René Schneider angeschaut. Das School-Fab-Lab am Berufskolleg für Technik in Moers schult junge Menschen an 3D-Druckern, CNC-Fräsen und vielen weiteren High-Tech-Geräten.