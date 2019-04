Open Library in Moers : Die Bibliothek wird bald ganz kuschelig

Moers Die Stadt möchte die Öffnungszeiten auf den Sonntag und in den Abend ausdehnen. Der Betrieb soll dann ohne Personal erfolgen.

Der „Dritte Ort“, so nennen Soziologen einen Platz neben dem Zuhause und der Arbeit oder Schule, an dem Menschen sich treffen, miteinander reden, Zeit verbringen, sich wohlfühlen. Der dritte Ort kann ein Café sein, ein Einkaufszentrum, ein Vereinsheim, was auch immer. Jeder kann das für sich entscheiden. Für viele ist die Stadtbücherei ein solcher dritter Ort, und das soll sie in Zukunft noch mehr sein als bisher. „Wir arbeiten schon länger daran“, sagt Stadtsprecher Klaus Janczyk. Ein Schritt dazu ist die Erweiterung der Öffnungszeiten am Abend und am Wochenende. Doch was so einfach klingt, braucht viele Vorbereitungen. Denn in den zusätzlichen Öffnungszeiten wird der Bibliotheksbetrieb ohne Personal ablaufen. „Open Library“, offene Bibliothek, nennt sich das Konzept. Es stammt aus Dänemark, in Deutschland wurde es erstmals 2014 in einer Bücherei in Hamburg erprobt. In Moers wird es, wenn alles gut läuft, im nächsten Jahr eingeführt.