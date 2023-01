Musik in Moers Tomeka Reid geht – „Recursion“ kommt

Tomeka geht – „Recursion“ kommt: Unter dieser Überschrift stand in der gut besuchten Stadtkirche das diesjährige Übergabekonzert des Improviser in Residence, des Botschafters für improvisierte Musik des Moers Festivals. Nach einem spannenden Jahr mit der amerikanischen Cellistin Tomeka Reid, die für das Übergabekonzert extra noch einmal aus Chicago angereist war, hat „Recursion“ die Herausforderung angekommen, als 16. Improviser in Residence in den kommenden Monaten für neue Aspekte in der Moerser Musikszene zu sorgen.