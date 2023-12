Kirche in der Schlossstadt Moerser Pfarrerin wird Dompredigerin in Berlin

Christiane Münker-Lütkehans, Pfarrerin in Moers und nebenamtliches Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland, ist zur Dompredigerin in Berlin gewählt worden. Münker-Lütkehans tritt ihr neues Amt am 1. März 2024 an. Über ihre Nachfolge in der rheinischen Kirchenleitung entscheidet die Landessynode auf der kommenden Tagung im Januar 2024.