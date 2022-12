Musikfestival in der Grafenstadt Das Moers Festival hat 2023 gleich drei Stadtmusiker

Seit 2008 gibt es sie schon, die Moerser Einrichtung „Improviser in Residenz“, bei der internationalen Musikern und Musikerinnen die Möglichkeit geboten wird, ein Jahr lang in einem kleinen Häuschen in der Moerser Innenstadt zu wohnen und in dieser Zeit die Freunde improvisierter Musik in der Stadt mit ihrem Können zu erfreuen. In diesem Jahr war das die amerikanische Cellistin Tomeka Reid. Aber wer wird sie ablösen?