Ausstellung in Moers Fotos erzählen von Reise-Abenteuern

Diesmal stammen die Bilder von insgesamt 22 seiner Reisen, darunter zum Beispiel von einem Wandertrip in Norwegen, einer Busfahrt durch Alaska und einem Besuch in Neuseeland. Auch aus Namibia sind wieder einige Fotos dabei. Mit dem Fotografieren von Reiseeindrücken hat Christopher Schmidt erst vor gut acht Jahren so richtig begonnen. „Da habe ich gedacht, ich dokumentiere da mal was. Daraus eine Ausstellung zu machen, war damals eigentlich noch nicht geplant. Ich wollte einfach meine Eindrücke festhalten.“ Seither ist er mit seinen gerade mal 31 Jahren schon fast überall in der Welt gewesen. Dabei habe ihm Namibia bisher am meisten beeindruckt. In der ehemaligen deutschen Kolonie sei es stellenweise zwar noch recht deutsch gewesen, dennoch habe dieses Land eine ganz andere Kultur, von der man als Europäer im Grunde kaum etwas wisse. „Für mich bedeutet Reisen Inspiration und die Möglichkeit, mich mit anderen Leuten auszutauschen“, erklärte er. „Natürlich sehe ich dabei auch die weniger schönen Seiten einiger Länder. So finde ich zum Beispiel nicht gut, dass die Inuit in Alaska in vorgeschriebenen Camps leben müssen, oder dass in Island immer noch Wale gefangen werden, erklärte er seinen Zuhörern.