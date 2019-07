Täter unbekannt : „Demokratie“-Wand beschmiert

Moers Am Wochenende wurden die erst kürzlich verzierten Flächen mit weißer Farbe verunstaltet.

Es hat nicht lange gedauert. „Wir sind entsetzt, aber fühlen uns auch bestärkt, in unseren Bemühungen nicht nachzulassen.“ Claus Arndt, Beigeordneter und Jugenddezernent der Stadt Moers, verurteilt das jünste Beschmieren der städtischen Garagen am Parkplatz Mühlenstraße am Wochenende des 6. und 7. Juli.