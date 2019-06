Bildung in Moers : Moers setzt auf fünf Inklusionsschulen

Moers Die Stadt möchte mehr Plätze für Schüler mit Förderbedarf vorhalten und die Aufgaben auf mehr Schulen verteilen als es die Bezirksregierung vorschlägt.

Fünf Moerser Schulen sollen ab dem Schuljahr 2020/21 „Orte des Gemeinsamen Lernens“ werden: die Anne-Frank- sowie die Geschwister-Scholl-Gesamtschule, die Heinrich-Pattberg-Realschule, die Justus-von-Liebig-Hauptschule und die Hermann-Runge-Gesamtschule. So wollen es die Mitglieder des Schulausschusses, die einem entsprechenden Vorschlag der Stadtverwaltung zugestimmt haben. Die Bezirksregierung hatte (bereits ab 2019/20) lediglich die ersten vier genannten Schulen für das künftige inklusive Lernen in Moers vorgesehen. Die Stadt möchte aber auf Dauer mehr Plätze für förderbedürftige Schüler vorhalten als unbedingt nötig.

Wie berichtet, richtet die Landesregierung das inklusive Lernen an Schulen neu aus. Städte müssen geeignete Schulen benennen, an Gymnasien soll das Gemeinsame Lernen nicht mehr stattfinden. Vielerorts gibt es Widerstände gegen die Pläne, auch in Moers. Nicht zuletzt, weil Lehrkräfte für den inklusiven Unterricht fehlen: Die Stellen werden geschaffen, bleiben aber vielfach unbesetzt. Die Moerser CDU-Fraktion ist deshalb dafür, die Pläne des Landes so lange abzulehnen, bis die Voraussetzungen für den inklusiven Unterricht stimmen. Im Zweifel solle die Stadt vor dem Verwaltungsgericht klagen. Die CDU pocht darauf, dass die vom Land genannte Formel „25 – 3 – 1,5“ eingehalten werde, was bedeutet, dass pro Klasse mit 25 Schülern maximal drei Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen werden und dafür 1,5 (besetzte!) Lehrerstellen zur Verfügung stehen. Die Erfahrung spreche dafür, dass mehr Inklusionsschüler aufgenommen werden.