Diskussionen um die Problem-Tiere : Der Tauben-Kümmerer von Moers

Moers Immer noch leben rund 200 Vögel im ehemaligen Moerser Taubenhaus. Ein Duisburger nimmt sich der Tiere zusammen mit einigen Helfern an.

Ohne Mundschutz lässt Markus niemand die Treppe zum Taubenschlag hochgehen. „Die Staubentwicklung ist zu groß, der Staub legt sich auf die Lunge“, sagt der 44-Jährige, der seien Nachnamen nicht nennen will. „Der ist nicht wichtig.“ Was wichtig ist: Es gibt jemand, der sich um die Vögel im ehemaligen Moerser Taubenhaus kümmert. Markus tut dies zusammen mit seiner Familie und ein paar Helferinnen. „Wir sind zweimal die Woche hier. Dienstags machen wir sauber, am Freitag tauschen wir die Eier gegen Gipsattrappen aus.“ Alles läuft rein ehrenamtlich.