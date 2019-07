Politik in Moers : „Bürger sollen bei Verkehrsthemen mitreden“

Moers Grafschafter-Fraktionschef Claus Peter Küster fordert mehr Mitsprache der Moerser, wenn es um Sicherheit geht. Beispiel: Bismarckstraße.

Es ist der jüngste tödliche Unfall, der die Moerser erschüttert hat. Am Ostermontagabend geriet eine 43 Jahre alte Frau auf der Bismarckstraße in Meerbeck mit ihrem Kleinwagen vermutlich in ein illegales Autorennen. Beim Zusammenprall mit einem PS-starken Mercedes wurde die zweifache Mutter so schwer verletzt, dass sie drei Tage später im Krankenhaus starb. Selten hat ein Todesfall für so viel Anteilnahme in der Grafenstadt gesorgt. In Meerbeck hat er zudem das bestätigt, was Anwohner bereits seit Jahren sagen: Dass die Bismarckstraße verkehrstechnisch gesehen ein gefährliches Pflaster ist. Zum dritten Mal – nach 2013 und 2016 – nehmen die Bürger dort jetzt Anlauf, um eine Tempo-30-Regelung zu erreichen.