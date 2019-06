Moers Festival : Bürgermeister: „Die Welt kommt nach Moers“

Die Truppe heißt Rabatz! Foto: Anja Katzke

Sonntagsausflügler flanieren fröhlich zwischen den Ständen der Händler im Festivaldorf am Solimare. Die Imbissstände sind umringt, an der Krefelder Straße ist kein Parkplatz mehr frei. Und in der Eishalle begrüßt ein sichtlich entspannter Bürgermeister die geladenen Gäste auf dem traditionellen Empfang des Moers Festivals.

„Die Sonne scheint über Moers“, freute sich Christoph Fleischhauer. Damit meinte er natürlich nicht das Wetter, das es am Sonntag gut mit dem Moerser Musikfest meinte. „Wir haben oft überlegt, wie es mit dem Moers Festival weitergehen kann und haben der Bundesregierung und dem Land Nordrhein-Westfalen zu danken, dass sie das Festival weiter fördern wollen. Damit scheint es für die nächsten Jahre gesichert zu sein.“

Bürgermeister Christoph Fleischhauer begrüßte die Gäste. Foto: Anja Katzke

Das Wichtigste an der Musik, zitiert Fleischhauer Gustav Mahler, stehe nicht in den Noten. „Es liegt an den Menschen, die die Musik artikulieren. Musiker aus Europa, Amerika und Asien treffen sich bei uns. Und wir freuen uns, dass die Welt zu uns kommt“, erklärte Fleischhauer und erinnerte an den Moerser Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch, der zu Lebzeiten in seiner Heimatstadt gar nicht so populär gewesen sei. „Wenn jemand nicht mehr da ist, dann weiß man erst, was man an ihm verloren hat.“ Christoph Fleischhauer lobte Tim Isfort, den künstlerischen Leiter, und Claus Arndt, Geschäftsführer der Moers Kultur GmbH, die seit 2017 das Festival wieder an die Innenstadt angebunden haben. „Ihr seid ein so tolles Team“, sagte der Bürgermeister. Und das gelte auch für alle ehrenamtlichen Helfer, die sich auf dem Moers Festival engagierten. Claus Arndt zeigte sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Veranstaltung. „Die Zahlen sind schon jetzt deutlich besser als im vergangenen Jahr“, sagte er dem Grafschafter.

Der Empfang fand in der Eishalle am Solimare statt. Foto: Anja Katzke