Moers : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

„Einer für alle“, so lautet das Motto von Torsten Gerlach. Der 35-Jährige Bundespolizist will „erster wirklich parteiloser Bürgermeister der Stadt Moers“ werden. Privat bedeuten ihm Familie, Freunde, Sport und Musik sehr viel. Foto: Martin Barth

Moers Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Torsten Gerlach, 35 Jahre alt. Gebürtiger Moerser, hier aufgewachsen, hier Abi gemacht und lebe hier gemeinsam mit meiner Frau. Privat bedeuten mir Familie, Freunde, Sport und Musik sehr viel! Als Bundespolizist, Diplomverwaltungswirt und Jurist will ich der erste wirklich parteilose Bürgermeister der Stadt Moers werden!

Warum sind Sie in Ihre Partei eingetreten?

Ich habe mich bewusst für eine parteilose und finanziell unabhängige Bürgermeister-Kandidatur entschieden. Ich will neutrales Bindeglied zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik in Moers sein. Nur so kann ich wirklich ein neutraler Vertreter aller Moerser(innen) sein. Daher lautet mein Motto: Einer für alle!