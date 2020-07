Vandalismus in Moers : Zerstörung von Alltagsmensch-Figur war Absicht

Moers Ein vermutlich alkoholisierter Mann soll die Skulptur in der Moerser Altstadt absichtlich umgestoßen haben. Zunächst hatte er behauptet, er sei gestolpert und habe sich festhalten wollen, dabei sei die Figur umgefallen. Dies hatte die Künstlerin Christel Lechner bezweifelt.

Bei den Ermittlungen zur Zerstörung einer Figur der Ausstellung „Alltagsmenschen“ in Moers hat es eine Wende gegeben. Ein 22 Jahre alter Kamp-Lintforter, der sich selbst bei der Polizei gemeldet hatte, habe die Figur am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz in Moers vorsätzlich umgestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dies habe die Auswertung weiterer Hinweise ergeben, hieß es. Zunächst hatte der Mann angegeben, gestolpert zu sein, er habe versucht, sich an der Figur festhalten wollen, dabei sei sie umgefallen.