Konzert in Moers : Markus Grimm präsentiert neue Songs im Schlosshof

Moers Der Moerser Musiker und Autor bietet „musikalische Erzählungen einer märchenhaften Karriere“.

Was hat ein Plattpfirsich mit der Haltbarkeit einer Karriere gemeinsam und kann man sich mit den im TV erlernten Choreografien auch heute noch durchs Leben tanzen? Diesen und anderen Fragen geht Grimm in seinem Programm „Zur Freiheit ein Stück“ auf den Grund. Er präsentiert an dem Abend musikalische Erzählungen einer märchenhaften Karriere und selbstironische Beobachtungen am Wegesrand des Popzirkus. Begleitet wird das Programm von Manuel Demann an der Akustikgitarre.