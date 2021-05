Test-Nachweis auf dem Smartphone : Gastronomen setzen auf in Moers entwickelte App

Moers Die App der Firma HMM Deutschland zeigt unter anderem an, ob die Nutzer auf Corona getestet beziehungsweise geimpft wurden. Ein stadtweiter Einsatz in der Gastronomie ist im Gespräch. Auch das Testzentrum der Adler-Apotheke macht mit.

Seit Sonntag dürfen die Wirte ihre Außengastronomie wieder öffnen. Voraussetzung für den Besuch ist ein Nachweis über einen negativen Antigentest, eine seit mehr als 14 Tagen abgeschlossene Impfung oder der Nachweis über eine durchgemachte Corona-Infektion. All dies kann in der Immuny-App auf dem Smartphone gebündelt werden, um dauerhaft den Nachweis digital mit sich zu führen. Entwickelt hat die App Istok Kespret, Geschäftsführer der Moerser Firma HMM Deutschland.

Einige Gastronomen der Altstadt haben sich darauf verständigt, die App zu nutzen, um den Verwaltungs- und Bürokratieaufwand so gering wie möglich zu halten. „Das ist für uns absolut praktisch und funktioniert wirklich superschnell. Zudem verringert es unseren Aufwand bei der Kontrolle und gleichzeitig die Wartezeit für die Kunden. Wir nutzen die App mittlerweile auch für alle unsere Mitarbeiter,“ sagt Hassan Issa vom Restaurant Scoozie am Altmarkt. Boris Cerovic vom Restaurant Dubrovnik ergänzt: „In den nächsten Tagen werden wir versuchen, mit allen Gastronomen ins Gespräch zu kommen, damit die App flächendeckend in der Stadt eingesetzt werden kann. Nur ein gemeinsamer Weg ist für uns alle gut.“

Die Adler Apotheke unterstützt das Modellprojekt mit verlängerten Öffnungszeiten und der Einbindung ihrer Testzentren in das Immuny-Netz. „Unser Testergebnis kann direkt in die App des Kunden übermittelt werden“ , sagte Apotheker Simon Krivec. „Alle, die an den Pfingsttagen eine sichere Anlaufstelle in der Altstadt suchen, um sich vor ihrem Restaurantbesuch testen zu lassen, sind bei uns richtig. Dies ist mit Termin, aber jederzeit auch spontan möglich“. Das Testzentrum in der Passage des Ärztehauses „Medizin Moers“, zwischen Neumarkt und Kirchstraße, wird an den Pfingsttagen seine Öffnungszeiten ausweiten: Freitag und Samstag, 8 bis 21 Uhr, Pfingstmontag, 8 bis 20 Uhr.