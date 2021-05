Weltbienentag : Stadt Moers legt neue Wildblumenwiesen an

Moers Um den Wildbienenbestand zu unterstützen, hat die Stadt verschiedene Blumenwiesen geschaffen – unter anderem eine 2000 Quadratmeter große Fläche am Jakobweg.

Sie beginnen zu surren und heben ab: Auf den Pilotflächen der Stadt Moers starten und landen täglich zahlreiche Wildbienen. Zum Weltbienentag am Donnerstag, 20. Mai, macht die Stadt Moers auf die Not der Insekten aufmerksam.

Um den Wildbienenbestand zu unterstützen, hat die Stadt verschiedene Blumenwiesen angelegt – darunter unter anderem auf Anregung eines Bürgers eine 2000 Quadratmeter große Fläche am Jakobweg. „Die Wiese hat sich mittlerweile in Eigendynamik entwickelt“, erzählt Birgit Geistmann von der städtischen Freiraum- und Umweltplanung. „Wir sind sehr froh, dass sich dort inzwischen eine bunte Vielfalt für Bienen und andere Insekten zur Nektarsuche bietet!“

In diesem Jahr wird an der Germanenstraße eine nächste Pilotfläche angelegt. Mit rund 5000 Quadratmetern wird die Wildblumenwiese das Nahrungsangebot für Bienen zusätzlich erweitern. Zudem lässt die Stadtverwaltung inzwischen viele Bereiche weniger mähen.

Viel Potential zur insektenfreundlichen Gestaltung liegt in privaten Gärten. Für die Bepflanzung können sich Hobbygärtner Blumensamen am ‚Bienenfutterautomaten‘ vor dem Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum kaufen. Wie ein bienenfreundliches Beet aussehen kann, sehen Interessierte demnächst dort sowie auf dem Rathausplatz. Weitere Informationen erhalten Teilnehmer einiger Veranstaltungen der Vhs Moers-Kamp-Lintfort. „Wir haben viele Angebote zu Bienen, zum Beispiel zur wesensgemäßen Imkerei. In Corona-Zeiten mussten viele der Kurse entfallen, aber uns ist das Thema sehr wichtig. Deshalb wird das Frühjahrssemester 2022 wieder zahlreiche Angebote im Programm haben“, stellt Beate Schieren-Ohl, Vhs-Leiterin, in Aussicht.