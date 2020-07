Festnahme wegen Vandalismus : Zwei Jugendliche sollen Rheinberger „Alltagsmenschen“-Figur zerstört haben

Rheinberg/Moers Erster Erfolg bei der Aufklärung der zerstörten Alltagsmenschen im Rheinberger Stadtpark: Die Ermittlungsgruppe geht davon aus, dass zwei Jugendliche eine der Skulpturen zerstört haben, die im Zuge der Ausstellung im Stadtpark aufgestellt waren.

Die anderen vier demolierten Figuren – das Berliner Paar und zwei Schwimmerinnen, die am Hegerbecken platziert waren – sind nach Polizeiangaben offenbar von anderen Tätern beschädigt worden. Eine Gruppe Jugendlicher ist in das Visier der Ermittlungsgruppe geraten. Gesucht werden bis zu sechs Jugendliche oder junge Erewachsene, die sich am Donnerstag, 9. Juli, zunächst ab 23.15 Uhr im Bereich des Eingangs zum Rheinberger Stadtpark aufgehalten haben. Sie hielten offenbar Bier- und Schnapsflaschen in ihren Händen. Das Aussehen der noch Unbekannten sei von Zeugen vage als „südländisch“ beschrieben worden, so die Polizei.