“Der Räuber der Herzen“ Junges Stadttheater Moers führt modernen Schiller auf

Karl Ozean ist gerade aus dem Gefängnis entlassen, als er schon den nächsten Plan schmiedet: Er will das Casino seines Vaters ausrauben – und übt das vorab mit seinen Komplizen in einem Nachbau der Spielothek. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können dabei live zuschauen. Allerdings gibt es besondere Spielregeln: Der Überfall soll gewaltfrei ablaufen und mit flachen Hierarchien am Arbeitsplatz, quasi ein Raub in nett. Themen, die junge Menschen bewegen, wie beispielsweise der Klimawandel, sollen Teil der Aufführung sein.