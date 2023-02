Homberger Straße in Moers Ein Lokal so „gemütlich wie ein Wohnzimmer“

Zu den leckeren Events gehören die Haxen- wie Schnitzelabende. Corinna Wenders kümmert sich mit ihrem 13-köpfigen Team um die Gäste, organisiert kulinarische Themenabende, Stammtische und Events. Unter anderem trifft sich dort eine Gruppe unter dem Motto ‚Ich will nicht alleine weggehen‘. Ein Angebot, das bei Alleinlebenden guten Anklang findet und wobei sich schnell Freundschaften entwickeln können. Corinna Wenders lädt zum täglichen Frühstück von montags bis freitags (6,50 Euro) ein. Am Wochenende steht das ausgiebige Frühstück mit Brunch auf dem Programm. „Unser Stammpublikum am Vormittag gehört der älteren Generation an“, sagt die Wirtin mit Herz. Besonders in Coronazeiten hat dieses Klientel dem Diebels live in der Woche die Treue gehalten. „Ohne unsere Gäste wäre es schwieriger geworden. Dafür geben wir gerne etwas zurück“, so Corinna Wenders, die sich neuen Ideen immer aufgeschlossen zeigt. Das hauseigene Catering nimmt zu. Das Diebels live lässt sich für Partys mieten. Aktuell steht endlich wieder die Karnevalszeit vor der Tür. Das Team ist vorbereitet. Rund 80 Sitzplätze bietet das Lokal im gemütlichen Inneren mit Wintergarten. 60 Gäste finden im Außenbereich Platz.