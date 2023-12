Ausstellung in Moers Frauen und ihre Bergbau-Geschichte

Wer in Moers durch die Kolonie Meerbeck spaziert oder bei der „Extraschicht“ eine Führung durch die ehemaligen Zechengebäude am Schacht IV mitmacht, sieht und spürt, wie der Bergbau seine Spuren hinterlassen hat. Er hat auch die Menschen tief im Herzen geprägt. Nicht nur die, die „auff´m Pütt“ malocht haben, bekommen feuchte Augen, wenn das „Steigerlied“ erklingt. Wie war es, als Tochter eines Bergmanns aufzuwachsen? Wie hat der Bergbau das Leben der Ehefrauen geprägt? Was haben Mädchen und Frauen in den Zechensiedlungen über das Leben gelernt und wie haben sie ihr Leben mit diesem Erfahrungsschatz gestaltet?