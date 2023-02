Büttensitzungen in Moers und Kamp-Linfort So fröhlich feiern Kinder den Karneval

In Kamp-Lintfort waren es im neuen Zelt, das erstmals an der Friedrich-Heinrich-Allee aufgestellt wurde, rund 700 Besucher. In Geldern, wo in dieser Session auf dem Gelände der Diskothek E3 Kinderkarneval gefeiert wurde, waren es rund 1000 kleine Narrren. In Rheinkamp stand der Kinderkarneval in dieser Session unter dem Motto „Villa Kunterbunt“. Nicht wenige Narren hatten sich als Pippi Langstrumpf verkleidet. So verfolgten sie nicht nur die Auftritte der Garden, sondern machten auch bei einer Polonaise oder einem Piratentanz mit. Außerdem wurden sie vom Clown Tiftof am Sonntagnachmittag in eine andere Welt entführt. Am Montagabend fährt das Kinderprinzenpaar in den Wedaupark in Duisburg, um die Duisburger Nachzugfeier der Ruhrpottguggis zu besuchen, von denen sie vor drei Monaten bei der Proklamation im Rheinkamper Kulturzentrum eingespielt wurden. Am Dienstag wird das Kinderprinzenpaar im Saal der Gaststätte Kampmann ausgekleidet. Das Programm wird von der Karnevalsgesellschaft Fidelio und dem Elferrat St. Marien Hochstraß gestaltet.