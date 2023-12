Niag-Wegzug aus Moers Warum Schuldzuweisungen nichts bringen

Moers hat Potenzial! Die Edeka-Zentrale in Utfort zeigt, dass Großansiedlungen auch in der Grafenstadt möglich sind. Und: Noch ist die Entscheidung für einen neuen Standort der Niag ja auch nicht gefallen. Die Verhandlungen laufen, die Gesellschafter-Gremien und die Gremien der Niag müssen noch zustimmen. Dass am Ende aus dem Deal nichts wird, ist zwar unwahrscheinlich. Schließlich will der Kreis Wesel bis 2030 klimaneutral im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein. Sollte es so kommen, hilft aber vielleicht der anerkennende Blick nach nebenan. Ich zitiere noch mal: „Wenn die Niag perspektivisch von der Rheinberger Straße in Moers in ein Gewerbegebiet im Kamp-Lintforter Westen umzieht (weiterhin mitten in ihrem Versorgungsgebiet), um dort die Logistik für E-Mobilität im ÖPNV zu konzentrieren, dann ist das ein logischer Schritt. Und wenn kommunale Grenzen dabei kein Tabu sind, dann umso besser“, schreibt Bassier. Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht das: Wenn ein kommunaler ÖPNV-Anbieter auf dem Weg in die nicht-fossile Zukunft sinnvoll investiert, ist das auch eine Werbung für die gesamte Region.