Bethanien-Krankenhaus Moers Knapp 2500 Euro an Spenden für die Klinikclowns

Moers · Seit sieben Jahren sammelt Blumenhändlerin Carola Wolter Spenden für Kinder am Bethanien-Krankenhaus. In diesem Jahr schlossen sich zudem die Ehrenamtlichen des Cafés Lyzeum an. Was Chefarzt Dr. Wallot dazu sagt.

12.12.2023 , 18:00 Uhr

Die Moerser Markthändlerin Carola Wolter sammelt seit fünf Jahren Spenden für Kinder. Foto: Julia Hagenacker

Seit sieben Jahren sammelt Blumenhändlerin Carola Wolter an ihrem Blumenstand auf den Wochenmärkten in Meerbeck und Moers-Zentrum Spenden für die im Bethanien tätigen Klinikclowns vom Verein Clowns-Visite. In diesem Jahr kamen so 2437,50 Euro zusammen. Doch das Engagement von Wolter ging 2023 noch einen Schritt weiter: Bei der Veranstaltung „Sonntagscafé“ mit Ehrenamtlichen des Cafés Lyzeum im Begegnungs- und Beratungszentrum (BBZ) „Volksschule“ des SCI unterhielt man sich über die Spende für die Klinikclowns des Krankenhauses Bethanien. Die Ehrenamtlichen des BBZ, die sich für ältere Menschen einsetzen und Seniorenarbeit leisten, entschieden sich, weitere 350 Euro für die Klinikclowns zu spenden. Wolter und Barbara Folkerts, die die ehrenamtliche Seniorenarbeit koordiniert, freuen sich sehr darüber. „In Zeiten wie diesen muss man zusammenhalten und Gutes zu tun, das liegt uns am Herzen“, sagt Wolter. Folkerts fügt hinzu: „Kinder sind unsere Zukunft. Gerade, wenn Kinder krank sind, sollten diese einen Grund zur Freude haben.“ Die Sammelbüchse, die Wolter an ihrem Stand aufstellt, wurde auch in diesem Jahr trotz herausfordernder aktueller Zeiten von den Spendern gut gefüllt. „Keine Frage, man merkt spürbar, wie Inflation und andere finanzielle Herausforderungen beim Spendenverhalten der Menschen Thema sind“, erzählt die Blumenhändlerin. „Doch ich habe mich bei meinen Kundinnen und Kunden noch einmal extra ins Zeug gelegt, damit sie auch weiterhin spenden. Dafür möchte ich mich ausdrücklich und von Herzen bei meiner gesamten Kundschaft bedanken“, sagt sie. Zur Spendenübergabe auf dem Meerbecker Wochenmarkt am vergangenen Samstag kamen neben Wolter und Folkerts sowie weiteren Ehrenamtlichen des Cafés Lyzeum auch Dr. Michael Wallot, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, der Nikolaus alias Klaus-Dieter Wiederhold und Claudia van Dyck, erste stellvertretende Bürgermeisterin von Moers. Diese betonte, was für eine schöne Tradition die Spendenaktion von Wolter sei und dass es in besonderer Weise berühre, weil es um Kinder ginge. Auch Dr. Wallot freute sich sehr: „Es ist wirklich toll, wie Frau Wolter sich jedes Jahr aufs Neue so für unsere Kinder engagiert. Dass das sogar dazu führt, dass auch andere, wie die vielen großartigen Ehrenamtlichen des Cafés Lyzeum auf uns aufmerksam werden und spenden, erfreut mich umso mehr. Im Namen der gesamten Kinderklinik möchte ich mich recht herzlich für die beiden Spenden bedanken. Die Klinikclowns erleichtern den jungen Patientinnen und Patienten den Aufenthalt im Krankenhaus enorm“, sagt der Mediziner.

(RP)