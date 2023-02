Eishalle in Moers Mit diesen Events endet die kurze Energiespar-Saison

Erst Eisdisco, dann zweimal GSC-Eisrevue – mit gleich drei Veranstaltungen steigt am kommenden Wochenende in der Enni-Eiswelt für die Öffentlichkeit das diesjährige Saisonfinale. Wenn dann Schul- und Vereinssportler dort noch bis Dienstag dem Puck nachjagen und Pirouetten drehen können, endet am 28. Februar in den Filder Benden endgültig die aktuelle Eissaison.