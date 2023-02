Am 26. Februar am Fürstenberg Das bietet der Xantener Stadioncross in diesem Jahr

Die Schnecken-Strecke Für Läufer(innen) ab fünf Jahren werden entsprechende Wettbewerbe angeboten. Beim neuen, abgesteckten Schnecken-Parcours laufen Nachwuchs, Jugendliche wie Erwachsene kreisförmig hinein und wieder heraus, „ohne sich zu schneiden“, sagt Anna-Lina Dahlbeck, die Leiterin der Leichtathletik-Abteilung. Dies ist mit einigen Kurven und einem Richtungswechsel für die Läufer(innen) verbunden. Dahlbeck: „Für die Zuschauer wird die Schnecke ein Schmankerl sein, wenn sich die Teilnehmer durch die Kurven jagen mit der Laufkonkurrenz im Blickwinkel.“



Der Rundkurs Die Laufstrecke führt über zwei Ebenen des Fürstenberg-Stadions. Die Sandgrube wird durchquert, ein paar knackige Hügel und einige kleine Strohballen fordern das technische Geschick der Teilnehmer heraus. Gelaufen wird zudem über Wiesenabschnitte, Asche und Schotter. Damit sich keiner verläuft, wird die Strecke abgesteckt. Das Tragen von Spikes ist möglich.



Nordrhein-Cross-Cup Es gibt fünf Wertungsläufe in fünf Altersklassen ab der W/M12. Das vierte Rennen der Frühjahrs-Serie steigt beim Stadion-Cross in Xanten (zweiter und fünfter Lauf), das Finale findet am 5. März im Sonsbecker Sportpark statt.