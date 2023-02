Ehrentag in Moers Marie Luise Bruns feiert den 101. Geburtstag

„Das hätte ich nie gedacht, dass ich einmal so alt werden würde“, sagte Marie Luise Bruns, als sie am Freitag in ihrem Haus in Moers-Scherpenberg den 101. Geburtstag feierte. Martina Barwitzki-Graeber überbrachte ihr stellvertretend für den Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer dessen herzliche Geburtstagswünsche in Form eines Blumenstraußes und einer von ihm unterzeichneten Urkunde. „Ja, Tante Marlies“, sagte ihr Neffe Karl Rudolf Slavernik lächelnd: „Eigentlich wollten wir Deinem 100. Geburtstag ja schon im letzten Jahr groß mit dir feiern, aber da ist ja die Corona-Pandemie dazwischen gekommen.“