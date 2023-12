Event in Moers So schön war die Moerser Altstadtweihnacht

Einen guten „Lauf“ erlebte die zweite Ausgabe der Moerser Altstadtweihnacht. Der regenfreie dritte Adventssamstag lockte die Menschen auf die Steinstraße, wo sie sich am Altmarkt von einem vorweihnachtlichen Programm mit viel Musik unterhielten ließen. Der Standort erwies als ideal. Die Showbühne wurde von den Außenterrassen der dort ansässigen Gastronomie eingebettet, so dass mancher Gast in der ersten Reihe am Tisch das muntere Treiben auf der Bühne bestens verfolgen konnte.